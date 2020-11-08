Отец Дзюбы отреагировал на скандал с онанизмом вокруг футболиста

Санкт-Петербург, 8 ноября. Новость об отстранении капитана сборной России Артема Дзюбы вызвала шок в Сети. Отец и агент спортсмена отреагировал на решение тренера команды.

Известный российский футболист Артем Дзюба оказался в центре скандала. В Сети было опубликовано видео, на котором мужчина, внешне похожий на спортсмена, занимается онанизмом. После этого главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вместе с РФС принял решение о временной отставке игрока.

«На футбольном поле и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Дзюбу на текущие сборы, дабы оградить от излишнего негатива команду и самого футболиста», — сообщили в российском футбольном союзе (РФС).

Отец и по совместительству агент 32-летнего спортсмена отказался комментировать отстранение спортсмена от игр в ноябре в интервью с изданием Nation News. Дзюба и официальные представители футбольного клуба «Зенит» пока не комментировали произошедшее.