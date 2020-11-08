Путин проведет совещания с высшим военным руководством РФ

Москва, 8 ноября. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет серию совещаний с военным руководством страны.

Сайт vesti.ru сообщает, что за последние годы, в том числе и по результатам таких встреч с руководством Вооруженных сил и оборонного комплекса государства, российская армия впервые в истории опередила все страны по оснащенности современными видами оружия.

На подобных совещаниях также в закрытом режиме обсуждаются вопросы использования потенциала оборонного комплекса для выпуска гражданской продукции. В сообщении также говорится, что Путин на следующей неделе примет участие в саммите стран Шанхайской организации сотрудничества. Президент также запланировал посещение форума Агентства стратегических инициатив.