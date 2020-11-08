Носители туберкулеза быстрее справляются с коронавирусом

Багдад, 8 ноября. Люди с туберкулезом быстрее и проще справляются с коронавирусной инфекцией, выяснил исследователь из Ирака Тариф Фадхил Рахап.

Иммунная система носителя палочки Коха лучше противостоит коронавирусу, считает специалист. Согласно научной работе, попадание палочки Коха в организм вызывает цитокиновый шторм. Это влияет на формирование защитной реакции у человека, передает medRxiv.

Ученый сделал такой вывод, собрав сведения о смертности пациентов от коронавируса в разных странах. Затем он изучил данные с учетом гибели от туберкулеза. Результаты показали, что страны, в которых большое количество людей являются носителями туберкулеза, имеют низкий показатель смертности.