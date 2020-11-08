Рудковская показала на видео, как Плющенко играет с новорожденным сыном

Москва, 8 ноября. Продюсер Яна Рудковская показала трогательное видео, на котором ее супруг, фигурист Евгений Плющенко играет с их новорожденным сыном Арсением. Кадры знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Рудковская и Плющенко недавно стали родителями, пара прибегла к услугам суррогатной матери. Сегодня продюсер показал трогательную запись, на которой запечатлены ее супруг и старший сын Саша, более известный под псевдонимом Гном Гномыч. Юный спортсмен с удовольствием проводит время с младшим братом.

Саша решил показать, что малыш уже умеет сжимать пальцы в ладонях, но наткнулся на замечание бабушки.

«Сначала игрушки грязные берешь, потом к малышу. Нельзя так! Ты когда руки последний раз мыл!» — возмутилась она.

За сына вступилась Яна Рудковская и объяснила, что у малыша должен вырабатываться иммунитет. Поклонников умилило домашнее видео.

«Очень трогательно!» — написала одна из фанаток. «Прелесть! Заряд бодрости, позитива и победы!» — отметила вторая. «Как знакомы за кадром звуки: стерильно и не трогай! Видимо, все через это проходят», — указала еще одна подписчица Яны Рудковской.

Недавно Гном Гномыч устроил истерику из-за учебы и спорта. Видео с жалобами на чрезмерные нагрузки он опубликовал в своем профиле в Instagram.