Правительство России перераспределит ресурсы для поддержки туризма

Москва, 8 ноября. Поддержка туризма может быть расширена кабмином в рамках перераспределения бюджетных средств. У России есть возможности для развития отрасли, пишут «Известия».

Обеспечить дополнительную поддержку туристической отрасли планируется за счет перераспределения средств федерального бюджета, соответствующая инициатива прорабатывается кабмином. Ресурсы должны пойти на решение социально значимых задач и восстановление экономики после пандемии коронавируса. Кроме того, текущий год показал важность региональных туристических проектов.

Создание новой инфраструктуры благоприятно влияет на привлечение туристов, отметил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Принципиальное значение отрасли было продемонстрировано во время Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира по футболу. Сегодня у РФ есть возможность разрушить устойчивый стереотип о туристических центрах. Перспективы по привлечению сограждан и иностранцев есть не только у Кавказа, Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга.