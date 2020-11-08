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Юрист Соловьев объяснил, как накажут пытавшегося убить свою семью школьника

Юрист Соловьев объяснил, как накажут пытавшегося убить свою семью школьника

Корни мотивов детских преступлений по отношению к членам своей семьи всегда надо искать в их воспитании. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Ранее стали известны подробности страшного преступления, которое было совершено 15-летним петербургским подростком, пытавшимся убить всю свою семью. В ночь на 8 ноября, находясь в квартире одного из домов на Лужской улице, школьник трижды ударил ножом свою племянницу, а также произвел несколько удачных выстрелов из отцовского травматического пистолета в сторону собственных родителей. К счастью, отец подростка сумел нейтрализовать собственного сына, не дав довести задуманное тройное убийство до конца. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

«Конечно, случай дикий, — сказал Соловьев. — И самое ужасное в нем то, что пострадала 6-летняя девочка. Этот школьник чуть ее не зарезал лишь из страха оставить свидетеля своего чудовищного поступка».

Юрист попытался объяснить мотивацию 15-летнего мальчика, внезапно решившего избавиться от самых родных людей. По его мнению, имел место типичный внутрисемейный конфликт: ребенка подвергали определенным ограничениям, которые, впрочем, были вполне оправданы, а он этому противился.

«Мама запретила мальчику приходить домой позже 10 вечера, — поведал детали эксперт. — Но он все равно убежал и ночью пошел с подружкой на концерт. Сходил, потом вернулся — ну и, я так понимаю, мать взяла в руки провод от телефонной зарядки и физически наказала им сына. Думаю, этот случай послужил своеобразным катализатором тех ничем необоснованных агрессивных действий, которые позднее последовали с его стороны».

Подросток, продолжил собеседник ФАН, объясняет свой поступок следующим образом: дескать, он устал от постоянного контроля, а потому спланировал свою дальнейшую судьбу без родителей. После удачно совершенных убийств он планировал сбежать из дома, угнать отцовскую машину и совершить суицид в Ленинградской области.

«Сейчас все зависит от того, какие показания будет давать школьник, — подчеркнул Соловьев. — Если он скажет, что хотел именно убить свою семью, то ему будут вменять статью о покушении на убийство. Если же его определенным образом подправят адвокаты, все можно будет свести к нанесению тяжких телесных повреждений по отношению к малолетнему лицу, находящемуся в заведомо беспомощном состоянии: маленькая девочка, как мы понимаем, не могла ответить и как-то отвести от себя угрозу».

Юрист Соловьев объяснил, как накажут пытавшегося убить свою семью школьника

Также, отметил юрист, встает вопрос о ненадлежащем хранении отцом школьника травматического пистолета: оружие должно было храниться в железном сейфе, а ключ от него — в недоступном для детей месте. Судя по деталям произошедшей трагедии, данные требования не были соблюдены.

«Этим вопросом следствие тоже должно озаботиться, — считает собеседник ФАН. — Ну и, конечно же, обязательно надо провести судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы определить степень вменяемости молодого человека. Хотя, возможно, тут все дело в его годах: 15 лет —сложный возраст, и в этот период дети особо подвержены влиянию внешних факторов. Достаточно вспомнить только нашумевшие «группы смерти» — их основными «клиентами» были именно подростки. Так что контроль, который для их же блага устанавливается родителями, воспринимается ими как нечто враждебное и то, что попирает их свободу».

Эксперт убежден, что следует внимательно изучить окружение этого школьника: возможно, его кто-то специально «подзуживал» и тем самым сподвиг на преступление.

«В общем, большая работа предстоит следствию, — отметил Соловьев. — Что же касается возраста обвиняемого, то для суда в данном случае он не будет являться смягчающим обстоятельством. Уголовная ответственность за подобные преступления предусматривает до 10 лет лишения свободы — и это в том случае, если 6-летняя племянница преступника останется жива. Все-таки три ножевых ранения представляют огромную опасность для ребенка. Дай бог ей выжить после всего этого, не остаться инвалидом и продолжить вести нормальную жизнь».

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