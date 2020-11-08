Россияне блеснули остроумием в ответ на «шутку» блогера Шария про Крым

Севастополь, 8 ноября. Россияне бурно отреагировали на «шутку» украинского блогера Анатолия Шария о снабжении Крыма водой.

Полуостров начнет получать воду из Северо-Крымского канала, когда его отдадут Украине, написал на своей странице в Twitter блогер.

Пользователи Сети напомнили Анатолию Шарию, что в 1686 году Речь Посполитая признала частью Русского царства Левобережную Украину, Запорожье и Киев. Поляки получили 146 тысяч рублей за отказ от прав на Киев.

Также политикам из Украины посоветовали не возвращаться к вопросу передачи полуострова. Иначе русские могут пошутить, что Крым «вернется», когда Украина воссоединится с Россией, добавили комментаторы.