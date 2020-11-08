Садальский рассказал правду про «суд» с Первым каналом из-за шоу «Голос»

Разгоревшийся не так давно скандал вокруг телевизионного шоу «Голос» на Первом канале вновь набирает обороты. На этот раз в гуще событий оказался советский и российский актер театра и кино, теле- и радиоведущий Станислав Садальский.

Звездный конфликт возник на фоне выступления Александры Будниковой, дочери ведущего Первого канала Романа Будникова. На этапе «слепых прослушиваний» выступление девушки так поразило жюри, что все наставники повернулись к юной певице. Однако не все были рады такому повороту событий, и многие зрители заподозрили, что Саша прошла благодаря стараниям знаменитого отца.

Стас Садальский придерживается такого же мнения, на одном из телешоу артист обвинил продюсеров Первого канала в лживости судейства, а исполнительницу прозвал «очередной дочерью Алсу».

В Сети стали появляться слухи о том, что представители федерального канала подают на Садальского в суд за столь оскорбительные заявления. Актер прокомментировал ситуацию Федеральному агентству новостей.

«Это же просто смешно, чтобы подавать на меня в суд за мое мнение. Я думаю, это неправда. Хотя мои адвокаты были бы крайне счастливы, если бы это все-таки произошло», — с улыбкой заявил Станислав Садальский.

Ранее известный журналист и музыкальный критик Сергей Соседов призвал закрыть шоу «Голос» из-за многочисленных скандалов. В комментарии ФАН он рассказал, как на самом деле выбирают победителя проекта.