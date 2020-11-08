Россиянам рассказали, когда ждать окончания пандемии

Москва, 8 ноября. Значительное снижение прироста по заболевшим COVID-19 будет наблюдаться в России с наступлением весны, поделился эпидемиолог Александр Горелов.

Уровень новых пациентов с инфекцией снизится тогда, когда будет сформирован коллективный иммунитет, уточнил эксперт. По мнению эксперта, зимой завершение пандемии COVID-19 не прогнозируется.

Выработка коллективного иммунитета повлечет за собой снижение показатели по заболеваемости коронавирусом, однако на такое можно рассчитывать лишь к весне 2021 год, уточнил Горелов. Несмотря на предварительные прогнозы, конкретные сроки завершения пандемии сейчас назвать сложно.