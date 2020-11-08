Коронавирус вызвал снижение турпотока на Кубани

Краснодар, 8 ноября. Туристический поток на Кубани сократился в условиях пандемии коронавируса. Осенью текущего года на курорты приехали 2,9 млн россиян.

Большинство прибывших в Краснодарский край туристов отдыхали на побережье Черного моря, около 33% россиян предпочли курорты на Азовском море. Всего на территорию Кубани осенью приехали немногим меньше 3 млн человек — показатель ниже, чем в 2019 году. В связи с пандемией коронавируса многие жители РФ предпочли отказаться от поездок.

Регион в последние несколько лет развивает программу межсезонного отдыха, стремясь повысить прибыльность пляжей в менее загруженные периоды года. Программа поддержки отрасли уже позволила привлечь больше граждан в «низкие» сезоны, однако COVID-19 скорректировал показатели.