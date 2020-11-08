Госдолг Ингушетии с начала года снизился до 2 млрд рублей

Магас, 8 ноября. Республика Ингушетия за 2020 год сократила госдолг с 2,5 млрд до 2 млрд рублей, сообщил и. о. министра финансов региона Магомет-Шарип Эсмурзиев.

Минфин РФ и правительство республики заключили новое пятилетнее соглашение, направленное на восстановление платежеспособности региона. По словам Эсмурзиева, такой документ подписывается третий год подряд. Министр уточнил, что на этот раз сотрудничество предусматривает внесенные в Бюджетный кодекс РФ изменения относительно субъектов, чьи долги превышают 10% от собранных за прошлый год доходов.

По итогам 2019 финансового года Минфин принял решение о заключении с республикой соглашения на пять лет с подробным описанием плана по увеличению доходной части бюджета и погашению долгов, накопившихся в предыдущие годы, отметил Эсмурзиев. Он добавил, что сейчас госдолг республики реструктуризирован до 2029 года.