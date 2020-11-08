Транссиб станет путем России в новой экономической реальности

Москва, 8 ноября. Транссибирская магистраль сохранит значимость даже в новых экономических тенденциях. В будущем ей предстоит стать «Великим рельсовым путем» из Азии в Европу.

Построенная более века назад Транссибирская магистраль сохраняет свое стратегическое значение. Самая длинная железная дорога в мире задавала тренды экономического и политического развития страны, связывая удаленные регионы. Более девяти тысяч километров путей проложили для соединения главных российских городов — сегодня дорога от Москвы до Владивостока готовится отвечать новым экономическим трендам.

Благодаря Транссибу Россия соединяет транспортные системы Европы и Азии, обеспечивая движение составов от Берлина до Сеула. В условиях пандемии коронавируса подтвердился тренд на усиление азиатских стран. Сегодня в Индии и Китае ударными темпами наращивается производство товаров — для стран Востока именно российская железная дорога станет самым выгодным вариантом поставки продукции на внешний рынок. А Азия сейчас крайне заинтересована в европейском рынке сбыта, заметил кандидат экономических наук Михаил Беляев с беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Интерес к Транссибу уже подтвердила Японии — ее компании планируют использовать главную транспортную артерию России для блок-поездов. У дороги есть все возможности для существования параллельно перспективному китайскому проекту «Один пояс — Один путь».