Мясников предостерег россиян от применения антибиотиков

Москва, 8 ноября. Ряд антибиотиков способен стать причиной появления необратимой глухоты. Такое мнение высказал телеведущий и врач Александр Мясников.

Принятие антибиотиков старого производства может повлечь за собой катастрофические последствия для здоровья человека, уточнил эксперт. Он отметил, что речь идет о старых препаратах, по сей день сохраняющих актуальность.

Лекарства на основе гентамицина могут стать причиной потери слуха, уточнил эксперт. Это может произойти в силу наличия в них ототоксичных веществ. Фуросемид также относится к пагубно действующим на организм компонентам в силу оказываемого влияния на слуховые нервы.