Простой продукт поможет снизить риск развития болезней сердца

Москва, 8 ноября. Здоровье сердца помогут укрепить грецкие орехи, которые богаты множеством питательных веществ, считают медики.

Специалисты называют грецкий орех настоящим «суперпродуктом», поскольку он содержит множество полиненасыщенных жиров и омега-3 жирных кислот. Такой уникальный состав позволяет ореху занимать лидирующие места в списке самых полезных продуктов, которые снижают уровень «плохого» холестерина.

Новое исследование ученых доказало, что грецкие орехи также обладают противовоспалительным действием. Подобные процессы повышают риск развития заболеваний сердца, а ежедневное употребление орехов снижает 6 из 10 биомаркеров воспаления. Более того, продукт не сказывается на весе, пишет Journal of the American College of Cardiology.