Сходом вагонов с щебнем в Новосибирске занялся СК РФ

Новосибирск, 8 ноября. Уголовное дело возбудили после ЧП на железной дороге под Новосибирском, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

ЧП со сходом 31 вагона с щебнем произошло на станции Татарская. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работает специальная комиссия ЗСЖД.

Туда же были направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск. Представители ЗСЖД обратили внимание, что на станции может быть задержка пассажирских поездов.

Как сообщалось ранее, сегодня сход вагонов электровоза также произошел в Башкирии.