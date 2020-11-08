Помощница Трампа сообщила о возможном разводе президента

Вашингтон, 8 ноября. Жена президента США Дональда Трампа Мелания может подать на развод.

Об этом рассказала бывшая помощница американского лидера Омароса Маниголт-Ньюман, передает Daily Mail.

Первая леди отсчитывает минуты до развода, считает Омароса Маниголт-Ньюман. Мелания Трамп сможет развестись, когда действующий президент США покинет свой пост, полагает помощница. Жена американского лидера не могла подать на развод раньше, поскольку находящийся у власти Дональд мог ее наказать, уверен автор материала.

Советница Мелании Трамп Стефани Волкофф называет брак президента США сделкой. Первая леди и президент даже ночевали в разных комнатах Белого дома, добавила Волкофф.