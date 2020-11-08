Власти Украины пообещали гражданам высокие зарплаты через десять лет

Киев, 8 ноября. Жители Украины будут получать достойную зарплату и пенсии через десять лет, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Средний доход должен достичь 890 долларов.

Оптимистичный прогноз украинского премьера основан на «мировом опыте», который доказывает возможность бурного экономического роста. По словам Шмыгаля, средняя заработная плата граждан должна быть не ниже 890 долларов, а размер пенсии составит примерно 280 долларов. Об этом глава правительства рассказал журналистам.

Одним из способов добиться столь значительного роста выплат (более чем в 2 раза) Шмыгаль считает открытие рынка земли. В Киеве рассчитывают привлечь около 85 млрд долларов инвестиций за счет продажи земляного фонда и локализации иностранных производителей. Мера неоднократно подвергалась критике со стороны депутатов Верховной рады и простого населения.