Немец изменил свое тело до неузнаваемости и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Берлин, 8 ноября. Житель Германии Рольф Бухгольц установил мировой рекорд Гиннесса по количеству модификаций своего тела, которое он изменил до неузнаваемости.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, Бухгольц работает в сфере информационных технологий в одной из немецких телекоммуникационных компаний. Изменить что-то в своем теле мужчина решился только в возрасте 40 лет, когда он сделал первую татуировку и пирсинг.

За прошедшие 20 лет немец изменился практически до неузнаваемости. Бухгольц подверг свое тело примерно 516 модификациям. Он нанес 453 прокола для пирсинга на лице и теле, а также покрыл большую часть кожного покрова татуировками. При этом останавливаться на достигнутом мужчина не намерен.