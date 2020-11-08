Рустам Солнцев назвал вероятного виновника скандального «слива» с Дзюбой

Москва, 8 ноября. Шоумен Рустам Солнцев указал, где стоит искать виновника утечки в Сеть скандального видео с предположительно форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Экс-участник шоу «Дом-2» в беседе с журналистами информационного портала New Inform предположил, что «слив» видеозаписи интимного характера с мужчиной, визуально похожим на известного российского футболиста, мог произойти по вине адресата данного ролика.

Солнцев отметил, что не видит ничего предосудительного в самом факте существования данной видеозаписи, поскольку фигурирующий на ее кадрах мужчина является взрослым человеком, который волен заниматься тем, чем сам пожелает, оставаясь при этом в рамках правового поля.

«Люди же записывают себя и посылают друг другу, — объяснил свою позицию шоумен. — Я его никак не порицаю, пусть занимается, чем хочет».

Скандальная видеозапись, на которой запечатлен за актом самоудовлетворения похожий на Дзюбу мужчина, распространилась в Сети вечером 7 ноября. Видео сделано в помещении, в котором по телевизору транслировалась программа с участием ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул — звезде, которой несколько лет назад приписывали роман с форвардом «Зенита», передает «Мир 24».