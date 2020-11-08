Журналист из США Майкл Бом признался, что отказался от $10 млн ради России

Москва, 8 ноября. Журналист из США Майкл Бом откровенно рассказал, что однажды отказался от выгодного предложения ради России. Выяснилось, что публицист мог стать выдающимся спортсменом. Об этом Бом рассказал на своей странице в социальной сети Facebook, передает «Политпазл».

Майкл Бом — эксперт, который часто появляется в политических ток-шоу на федеральных каналах. Недавно он признался, что отказался от крупной суммы денег. Журналист опубликовал архивных снимок в честь своего 55-летия, на котором ему восемь лет, и рассказал, что в юношестве неплохо играл в бейсбол.

«Великолепно играл позицию шорт-стоп (при всей моей скромности), хорошо «крал базу» и еще лучше отбивал мяч», — заметил Майкл Бом.

По его словам, в юношеские годы у него была возможность стать профессиональным спортсменом и зарабатывать большие деньги. Как отметил Бом, одна из известных бейсбольных команд даже предложила ему контракт на 10 миллионов долларов. Но будущий журналист отказался и решил посвятить свое время изучению России и русского языка.

Бом ранее объяснил, почему демократ Джо Байден «выгоден» России в качестве американского президента.