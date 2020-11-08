Украина попросила ОБСЕ согласовать план по Донбассу

Киев, 8 ноября. Украина составила свой план по урегулированию конфликта на востоке страны. Он называется «план совместных шагов».

Украина передала свой вариант плана урегулирования ситуации в Луганской и Донецкой областях ОБСЕ и ждет от организации согласованного с другими переговорщиками единого документа, сообщил глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук.

«Наш «план совместных шагов» я передал Хайди Грау. Она, естественно, этот документ должна была передать России и другим участникам трехсторонней контактной группы. Думаю, что если не прямо, то через российскую делегацию он передан и представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — сообщил Кравчук.

Ожидается, что после того, как все стороны ознакомятся с планом, будет выработан единый документ с учетом позиций всех сторон. Кравчук выразил надежду, что ОБСЕ успеет подготовить план к следующему заседанию контактной группы 10 ноября.

«План совместных шагов», как сообщил Кравчук, является продуктом работы разных органов власти Украины и несет в себе официальную украинскую позицию на переговорах. В случае достижения договоренности, по словам Кравчука, эта дорожная карта может быть подписана всеми участниками контактной группы.