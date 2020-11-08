Названы главные преимущества новой Lada 4x4

Москва, 8 ноября. Главред журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев рассказал о главных особенностях обновленной Lada 4x4, которые выгодно выделяют ее на фоне конкурентов.

Культовый автомобиль Lada 4x4, выпускаемый АвтоВАЗом, можно назвать бестселлером рынка, и решение «освежить» экстерьер автомобиля было вполне ожидаемым, отметил Архиреев в беседе с корреспондентом агентства Nation News.

Собеседник издания обратил внимание, что в базовой версии автомобиль уже давно выходит с обновленным салоном, в отличие от фургонов и спецверсий, которые по-прежнему выпускаются в стандартном исполнении. Архиреев среди очевидных преимуществ автомобиля перед ближайшими конкурентами назвал полный привод и высокий клиренс.

«У специальных автомобилей на базе Lada 4x4 есть свои преимущества — полный привод и высокий клиренс, — рассказал эксперт. — Это может быть доставка в труднодоступные районы, хотя в России все меньше мест, куда нужно ехать на полном приводе».

Архиреев также привел мнение, согласно которому новая Lada 4x4 вряд ли сможет конкурировать с Lada Largus, однако вполне сможет бросить вызов Renault Dokker.