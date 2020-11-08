Новак оценил стоимость программы газификации в России

Москва, 8 ноября. Минэнерго России требуются дополнительные источники финансирования для реализации проекта газификации. Размер расходов озвучил глава ведомства Александр Новак.

Суммарная стоимость реализации плана газификации России достигает 1,9 трлн рублей, сообщил Новак. Министр энергетики считает сумму достаточно внушительной, однако ведомству потребуется изыскать новые источники финансирования для выделения необходимых средств. Газификация имеет социальный характер и значима для населения страны.

План обеспечения населения газом включает в себя строительство инфраструктуры, в том числе газопроводов. Частично инвестором может выступить «Газпром», который готов поставлять голубое топливо региональным клиентам. Отмечается, что программа не будет требовать от граждан обязательного подключения к системе газоснабжения — они вольны отказаться от получения энергоресурса.