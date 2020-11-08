Россиянам объяснили, почему облепиха полезна для здоровья

Москва, 8 ноября. Облепиха обладает полезными свойствами для укрепления иммунитета. Ягода насыщена огромным количеством витаминов.

Облепиха может послужить отличным средством защиты от простуды в силу наличия жирных масел, органических кислот и микроэлементов. Вдобавок к этому, в ней есть витамины групп B, K, P, E, PP и A.

Плоды эффективны в лечении заболеваний печени, ЖКТ, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Облепиховый сок хорошо помогает бороться со стрессами и заживляет кожу.

Особенность ягоды в том, что ее можно употреблять в виде варенья, масла или просто добавлять в чай. Несмотря на свою пользу, облепиха противопоказана людям с панкреатитом, язвой желудка, гастритом и холециститом.