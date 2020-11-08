Мигрант за рулем иномарки сбил четырех пешеходов в Харькове

Харьков, 8 ноября. Три человека получили тяжелые травмы после наезда автомобиля на проспекте Науки, пишут «Вести».

Авария, которая чуть не закончилась смертью для пешеходов, произошла накануне, 7 ноября. В тот день автомобиль Volkswagen на большой скорости выехал за пределы дороги, после чего совершил наезд на четырех пешеходов, которые в этот момент находились на островке безопасности.

В результате дорожно-транспортного происшествия три человека получили серьезные повреждения. Среди пострадавших есть 10-летний мальчик, у которого медики зафиксировали черепно-мозговую травму.

За рулем иномарки, по предварительной информации, сидел 22-летний гражданин Йемена. По факту случившегося ДТП в Харькове возбуждено уголовное дело.