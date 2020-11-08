Военный эксперт назвал ресурсы, за которые будут вестись войны XXI века

Ресурсы, за которые будут вестись войны XXI века, относятся к категории базовых, что не может не вселять страх за будущее нашей планеты. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее глава Генерального штаба вооруженных сил Великобритании, генерал Ник Картер, заявил в интервью изданию Sky News, что к новой мировой войне может привести бесконтрольная эскалация локальных конфликтов, а также экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса. Картер призвал осознавать эти риски и исходя из них корректировать международную политику.

«Я согласен с англичанином, что при определенных обстоятельствах затяжные местные войны могут перерасти в общемировое противостояние, — сказал Баранец. — С тревогой я наблюдаю за тем, как все вокруг грызутся друг с другом: государства, коалиции, в которые они собираются, различные группы влияния в этих государствах, даже соседи на лестничной клетке — просто кошмар!»

По словам военного обозревателя, подобные настроения в мире действительно может подогревать эпидемия COVID-19 — однако этот вопрос «требует специального изучения».

«В мире появляется все больше и больше горячих точек, которые, как и людские болячки, могут из небольших язв перерастать в тотальную гангрену, — заметил эксперт. — Мне кажется, что человечество этого пока не совсем понимает».

Собеседник ФАН подчеркнул, что при сложившейся в мире ситуации спровоцировать войну, которая охватит своим пламенем весь земной шар, может все что угодно.

«Особенно взрывоопасным представляется сегодняшнее положение вещей на планете, при котором бедный исламский мир начинает постепенно вползать в богатый христианский, — подчеркнул Баранец. — Вы видите, как все больше и больше чернеет Европа, когда мигранты с Ближнего Востока, пользуясь местными либеральными нравами, наводняют ее собой. По сути, гигантская цивилизационная война уже идет! И не где-нибудь, а в Германии, Франции и Австрии!»

Военный обозреватель также затронул тему недостатка еды и пресной воды: вполне возможно, что конфликты будущего будут вестись в том числе за обладание этими ресурсами.