Киев, 8 ноября. Конфликт в Донбассе якобы наносит экономический ущерб России, заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.

Резников, отвечающий за «реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины», заявил об опустошении России в экономическом плане.

«Она высасывает РФ в том числе и экономически», — говорит Резников.

По данным политика, Россия якобы содержит примерно 3,5 миллиона жителей Донбасса, выделяя средства на выплату пенсий и зарплат. Резников уверен, что дополнительная экономическая нагрузка становится неподъемной для РФ, заявил он в интервью «Радио Свобода».

Ранее украинские власти потребовали от РФ отменить указы президента Владимира Путина об упрощенном получении гражданства для жителей ЛДНР. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не бросит проживающих в Донбассе этнических русских и окажет им всю необходимую поддержку, если Украина не в состоянии сама заботиться о своих гражданах.