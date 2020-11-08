Экстрасенс раскрыла причины пугающего поведения Бритни Спирс

Москва, 8 ноября. Неадекватное поведение поп-принцессы Бритни Спирс может быть вызвано тяжелым психоэмоциональным состоянием и приемом препаратов.

Известная американская исполнительница Бритни Спирс переживает тяжелый период в жизни. Ее поведение является своеобразным криком о помощи, уверена экстрасенс Дарья Миронова.

«Певица Бритни Спирс переживает тяжелый психологический эмоциональный период одиночества, подавленного состояния, депрессии, о котором она не может открыто сказать, и это ее проявление, действительно, некий крик о помощи, защитная реакция», — рассказала эксперт в интервью изданию Nation News.

Поклонники известной певицы не зря беспокоятся о ее состоянии. Предположительно, после спада она может начать принимать препараты, которые оказывают активное влияние на центральную нервную систему.

«Тут еще могут быть использованы какие-то психоделики, дополнительные препараты. Поэтому и такая бессвязная речь, и непонятные нелогичные действия», — пояснила экстрасенс.

Все неестественные действия и депрессия, которая видна на публикациях в Instagram звезды, говорят о ее попытках выйти из тяжелого состояния.

Впервые пользователи забеспокоились о состоянии своего кумира после странных текстов под публикациями. Многие также отметили и неестественность Спирс на бесчисленном числе видео, где она танцует в одиночестве.