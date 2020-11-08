Названы самые полезные части курицы

Москва, 8 ноября. Части курицы, которые следует выбирать в качестве здорового питания, назвала кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова.

Стоит отдать предпочтение мясу без костей, к которому относятся филе и ножки, рассказала в беседе с Nation News Русакова. При этом лучше отказаться от употребления куриной кожи, так как в ней накапливаются вредные вещества, которые поступили с кормом. Также кожа содержит много жира.

Блюда, приготовленные с костями и субпродуктами курицы, не принесут пользу организму по аналогичной причине, подчеркнула диетолог. Она объяснила, что в органах, которые выполняют функцию фильтра в организме, могут оседать болезнетворные бактерии.