Под Новосибирском 30 вагонов сошли с рельсов

Новосибирск, 8 ноября. Грузовой состав из более чем 30 вагонов сошел с рельсов на станции «Татарская» в Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на станции ожидаются задержки пассажирских поездов.

К месту инцидента отправились восстановительные поезда станций «Татарская» и «Омск». На месте происшествия также работает комиссия ЗСЖД.

Ранее в столице отменили запуск 6 электропоездов из-за схода вагонов поезда на станции «Толстопальцево» Киевского направления в Новой Москве. Ликвидацией инцидента занимались более 120 специалистов и 17 единиц спецтехники, включая два аварийно-восстановительных поезда.