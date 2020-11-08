Право на дистанционную продажу лекарств получили 240 аптек в России

Москва, 8 ноября. Разрешение на дистанционную продажу лекарств в России получили 240 аптечных организаций, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

Сейчас рынок пошел по пути развития дистанционной торговли препаратами. Законопроект о разрешении удаленной торговли лекарствами стал, в какой-то степени, спасительным, поскольку оказавшиеся изолированными люди с хроническими заболеваниями не могли посещать аптеки, но все равно нуждались в препаратах, отметил чиновник.

Минздрав уже запланировал в регионах ряд пилотных проектов с целью отработки технических и организационных деталей, так как дистанционная торговля рецептурными препаратами не может существовать без электронных рецептов, рассказал Пугачев на круглом столе, организованном думским комитетом по охране здоровья.

Председатель комитета Госдумы Дмитрий Морозов отметил, что парламентарии намерены поставить вопрос о продлении практики дистанционной торговли лекарствами, отпускающимися по рецепту. Действующие нормы разрешают такой вид продаж препаратов только до конца 2020 года.