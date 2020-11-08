Названы позитивные последствия выборов в США для курса рубля

Москва, 8 ноября. Выборы президента США снимают ряд рисков для рубля. Рынки уже приняли новые условия игры, рассказал РГ ведущий аналитик банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Обстановка на фондовых биржах в последние недели зависела от американских выборов. Процесс избрания президента США создавал дополнительные риски, поэтому инвесторы реже обращались к волатильным активам. Теперь политический аспект будет нивелироваться, а биржи смогут работать без оглядки на обстановку в США.

Ждать радикальных перемен в американской экономической политике также не стоит, уверен эксперт. Большинство в Конгрессе США остается за представителями Республиканской партии, которые не позволят демократам отменить ранее принятые инициативы. Для рубля обстановка окажется благоприятной, однако не стоит забывать о других трудностях: пандемии коронавируса и нестабильных нефтяных ценах.

Следующая неделя не принесет существенного укрепления рубля, так как потенциал для восстановления уже реализован. Вероятно, доллар продолжит колебаться в коридоре 77-79 рублей.