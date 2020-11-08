Аналитики NI рассказали, как маневр российских Су-27 напугал американцев

Москва, 8 ноября. Журналисты американского издания The National interest заявили, что Россия сделала хорошие инвестиции, приняв решение создать истребитель Су-27. Перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Российский Су-27 — быстрый перехватчик, который может с легкостью находить американские бомбардировщики. Как отмечают эксперты из США, эта боевая машина разработана для того, чтобы держан силы НАТО в постоянном напряжении. Самыми опасными на Западе считают «калининградские фланкеры».

Они, как отмечается в материале издания, «патрулируют Балтийское море и перехватывают в международном воздушном пространстве самолеты НАТО».

«Иногда они действуют настолько агрессивно, преследуя самолеты оппонентов, что последним приходится бежать от них», — обратили внимание авторы NI.

Американские обозреватели также напомнили об интересном эпизоде, который произошел в июле 2014 года в районе Калининграда. Тогда американский RC-135 вел разведку, а два Су-27 взяли курс на его перехват. Маневр российских Су-27 обратил в бегство американский самолет.

«Американский экипаж что-то напугало в маневрах российских «фланкеров», самолет ВВС США резко развернулся и буквально ворвался в воздушное пространство Швеции», — констатировали американские аналитики.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 сил ПВО Балтийского флота перехватил в воздушном пространстве Балтийского моря самолеты США и ФРГ.