Американист: Процесс по развалу Соединенных Штатов уже запущен

Процесс по развалу Соединенных Штатов уже запущен и начал действовать. Америка больше не будет прежней. Таким мнением с ФАН поделился политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Немецкий экс-министр иностранных дел Зигмар Габриэль рассказал о последствиях внутреннего раскола в США. По его словам, это привело к тому, что демократические силы начали терять свои позиции на мировой арене, а Российская Федерация и Китай — набирать силу. Пока что США не превратились в авторитарное государство, но происходит процесс, результаты которого станут заметны через несколько лет.

«Чем слабее западные демократические страны — а без такого лидера, как США, мы значительно ослабли, — тем сильнее Китай, Россия и Турция», — сообщил Габриэль.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с экспертом Рафаэлем Ордуханяном, чтобы он прокомментировал заявление экс-министра иностранных дел Германии. Политолог-американист отметил, что наконец-то немецкие власти оторвались от введения антироссийских санкций и начали читать российские СМИ.

«Я хочу поздравить политический истеблишмент Германии: судя по всему, они интересуются статьями ФАН. В них неоднократно говорилось о разрыве внутри Америки консерваторов и либералов, «белых окраин» и «черных гетто». Наконец-то они нашли время, оторвались от санкций и прочитали, хоть и в переводе, то, о чем говорят российские эксперты уже несколько лет. Кроме того, заявления немецкой стороны по поводу раскола в американском обществе выглядят несерьезно. Немцам лучше всего посмотреть на себя — что у них сегодня в обществе происходит», — рассказал эксперт.

Рафаэль Ордуханян также высказался по поводу возможного распада Соединенных Штатов. Он сравнил сложившуюся в Америке ситуацию с теми процессами, которые происходили в СССР. По мнению эксперта, сегодня под США «заложена бомба замедленного действия».

«Что касается распада США, то мы каждый раз говорим о дезинтеграционных процессах, которые происходят в Америке. Но здесь необходимо подчеркнуть, что это только начало этих процессов. Говорить о том, что Америка распадется, преждевременно. Однако то, что этот процесс запущен, вне всякого сомнения. Это бомба замедленного действия. В свое время, когда образовывался Советский Союз, была заложена бомба под названием «национальные республики». Она потом сдетонировала. С США происходит то же самое. Механизм включен — он начинает тикать. Можно точно сказать, что Америка уже не будет прежней. Главный вывод: Штаты больше не являются страной номер один», — добавил собеседник ФАН.

Политолог отметил, что американцы пытаются создать англосаксонский конгломерат, куда будут входить Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Делается это для того, чтобы сформировать новый полюс влияния под руководством Соединенных Штатов. Эксперт добавил, что Америка все еще держится из-за двух основных столпов — финансового и информационного, поскольку в военном плане США уже значительно отстали от России и Китая. Для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, РФ должна заняться вопросами информационного пространства, так как львиную его часть контролируют Америка и ее союзники.

«Мы должны на этом направлении нанести удар. Каким образом? Нам необходимы свои «информационные авианосцы». Нужно создавать свои социальные сети и вкладывать в них средства. Это вопрос жизни и смерти. В данной области мы должны установить паритет, как сделали это в военной сфере», — резюмировал Ордуханян.

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