Водитель бензовоза погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Красноярском крае

Красноярский край, 8 ноября. Один человек погиб при столкновении бензовоза и фуры на трассе под Красноярском, передает телеканал РЕН ТВ.

Представители ГИБДД по Красноярскому краю сообщили о смертельном ДТП на одном из участков федеральной трассы Красноярск – Ачинск. По их данным, мужчина за рулем фуры выехал на полосу встречного движения, где в это же время двигался бензовоз.

В результате лобового столкновения водитель автомобиля, предназначенного для перевозки нефтепродуктов, скончался на месте дорожно-транспортного происшествия от полученных травм. О состоянии мужчины, сидевшего за рулем грузовика, пока ничего неизвестно.