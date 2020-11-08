Жительница Кировска обнаружила на дереве труп мужчины

Кировск, 8 ноября. Местная жительница обнаружила на дереве мертвого человека и обратилась в полицию.

Женщина рассказала, что на одном из деревьев по улице Новая на скрученной простыне висит труп мужчины азиатской внешности. На вид погибшему 30-35 лет. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что на его теле отсутствуют видимые признаки насильственной смерти, на одежде также нет никаких повреждений.

На данный момент личность умершего не установлена — при нем не было никаких документов, а телефон имеет пароль доступа, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. Тело доставили в морг Кировска.