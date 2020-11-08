Собчак и Богомолов могут застрять в Дубае из-за коронавируса

Журналист, телеведущая Ксения Собчак решила отметить свой 39-й день рождения за границей. Вместе со своим супругом, российским театральным режиссером и поэтом Константином Богомоловым она отправилась в ОАЭ. По мнению эксперта по туризму, директора ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александра Осауленко, отдыхающие должны быть готовы к ряду проблем, с которыми они могут столкнуться в период пандемии коронавируса в других странах.

На сегодняшний день отдых счастливого семейства протекает спокойно. Ксения делится интересными снимками с Персидского залива, пара весело проводит время. Однако, специалист по турпомощи уверяет, что в сложившейся ситуации на фоне пандемии стоит быть начеку.

«Особо потока отдыхающих за границей сейчас не наблюдается из-за жестких условий посещения тех или иных стран. Но стоит помнить, что опасность заболеть коронавирусом велика и это принесет немало хлопот на отдыхе», — уверен эксперт.

Как отметил глава «Турпомощи», если болезнь будет выявлена в ОАЭ, то в стране придется задержаться. Поэтому стоит продумать место для самоизоляции и прохождения лечения, а это удовольствие не из дешевых.

«Сразу нужно понимать, что с положительным тестом на COVID-19 вас не пустят на борт самолета и вам придется остаться. Важно продумать наперед вероятность такого неприятного момента», — объясняет Осауленко.

Также эксперт отметил, что в случае отрицательных тестов на определение коронавируса риски задержаться в стране минимальны, так как на фоне пандемии страны приняли решение не закрывать границы.

«Ряд стран отказались от таких мер ввиду их неэффективности», — добавил специалист.

Ранее Министерство иностранных дел Германии внесло Турцию в «красную зону» с повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией после сообщений о фальсификации COVID-статистики властями страны.