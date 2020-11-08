Подсобный рабочий вынес мусор и кошелек с 79 тыс. рублей в Кудрово

Кудрово, 8 ноября. Подсобный рабочий похитил у своего нанимателя кошелек с 79 тыс. рублей в Ленинградской области, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Накануне уроженец Латвии подал заявление в полицию. Он сообщил, что у него украли кошелек, в котором находились 79 тысяч рублей, а также банковские карты. Он рассказал, что 4 ноября нанял мужчину для проведения подсобных работ. Потерпевший познакомился с рабочим в Telegram.

Следователи установили, что вечером 7 ноября гражданин проводил строительные работы, после чего он выбросил мусор и ушел. Позднее заявитель обнаружил отсутствие кошелька. Правоохранители разыскивают преступника.