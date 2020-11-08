Игорь Николаев умилил подписчиков фото с дочерями

Москва, 8 ноября. Советский и российский композитор и певец Игорь Николаев порадовал поклонников коллажем со своими дочерями от разных браков. Редкий снимок артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте, отмечает Teleprogramma.pro.

Николаеву сейчас 60 лет, он является отцом двух дочерей. Старшая девочка появилась на свет в браке с Еленой Кудряшовой, одноклассницей и первой любовью. Вторая дочь родилась в союзе с Юлий Проскуряковой — третьей супруги артиста. Второй его женой стала певица Наташа Королева, с которой он прожил девять лет в браке.

Первая жена Николаева с 42-летней дочерью живут в Майами. Младшей наследнице композитора сейчас всего пять лет. Разница между сестрами большая — 37 лет. Но несмотря на возраст, дочери музыканта хорошо ладят друг с другом.

Пандемия коронавируса нарушила планы, и поэтому сестры не смогли в этом году увидеться. Об этом сообщил Игорь Николаев, опубликовав трогательный фотоколлаж.

«Мои любимые дочки! Какая же разная у них осень, и как же они друг по другу скучают!» — подписал снимок композитор.

Ранее Игорь Николаев опубликовал в своем Instagram видеозапись с сидящей за рулем автомобиля дочерью и ее собакой, умилив своих подписчиков.