Милиция Минска начала первые задержания на акции протеста

Минск, 8 ноября. Сотрудники милиции начали первые задержания на акции протеста в белорусской столице.

Несогласованная акция под названием «Марш народовластия» стартовала в районе площади Свободы, люди идут вдоль проспекта Победителей в сторону стелы «Минск — город-герой». Возле площади находятся порядка 20 микроавтобусов с силовиками, также кордон правоохранителей со щитами стоит около гостиницы «Европа», где задержали одного активиста. Задержания проходят на улице Ленина.

Минские власти закрыли все станции метро третьей линии, а также станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Немига» и «Фрунзенская». В Минске отмечаются проблемы с интернетом.

Массовые несогласованные митинги начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов. По официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал в ходе выборов 80% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская — 10,1%.