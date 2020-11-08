Онколог рассказал о главных причинах появления рака кишечника

Москва, 8 ноября. Рак кишечника стал вторым по популярности видом онкологических заболеваний среди людей, рассказала онколог Елена Смирнова. Она назвала причину такой тенденции.

Неправильное питание сильнее всего влияет на риск возникновения раковых заболеваний кишечника, поделилась специалист. Ситуацию серьезно усугубляют вредные привычки, которыми злоупотребляют люди.

«И все же ключевая причина развития — нездоровое питание», — подчеркнула Смирнова.

Организм человека борется со «сломанными» циркулирующими клетками, уточнила эксперт. Употребление алкоголя и никотина способствуют понижению иммунитета, что только повышает риск возникновения онкологических заболеваний.