Британский генерал оценил риски начала новой мировой войны

Москва, 7 ноября. Локальные конфликты и политическая нестабильность в совокупности могут привести к новой мировой войне.

Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что сегодня обстановка в мире очень неспокойная и нестабильная. Положение дел усугубляется еще и постоянной глобальной конкуренцией между странами, пишет Reuters.

«Учитывая, как много локальных конфликтов разворачивается по всей планете, риск, что из-за чьих-то просчетов произойдет эскалация, довольно реален», — сообщил генерал.

Британский военный не стал давать однозначный ответ на вопрос о том, существует ли реальная угроза начала третьей мировой войны. Обратив внимание лишь на то, что риски есть всегда и человечеству необходимо его учитывать.

При этом он призвал обратиться к истории и вспомнить жертв глобальных противостояний, чтобы в будущем не повторять ошибок, которые могут привести к гибели миллионов людей.