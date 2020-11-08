Порошенко готовит Зеленскому «неприятный сюрприз» на годовщину Майдана

Глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко готовит лидеру Украины Владимиру Зеленскому «неприятный сюрприз», который может закончиться импичментом. С таким заявлением в эфире телеканала «НАШ» выступил украинский общественный деятель Андрей Пелюховский.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Однако действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде.

Пока демократы и республиканцы решают, кто же на самом деле одержал победу на выборах, киевские политики обсуждают, что произойдет с Украиной в случае прихода к власти Джо Байдена. Эксперты предрекают, что новый президент может стать движущей силой, из-за которой Верховная рада объявит лидеру страны Владимиру Зеленскому импичмент. Кроме того, Джо Байден тесно связан с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, нацелившимся взять реванш за проигрыш в президентских выборах в 2019 году.

Так, украинский эксперт Андрей Пелюховский считает, что кресло под Владимиром Зеленским уже шатается. Кроме того, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко готовит президенту Украины «неприятный сюрприз» на годовщину Майдана.

«Байден будет пытаться влиять на политику Украины. Помимо этого, он будет поддерживать Петра Порошенко. Последние события, которые произошли вокруг Конституционного суда Украины, указывают на то, что Зеленский находится в одном шаге от импичмента. Сейчас начнут рассказывать эту ситуацию. Мы знаем, что в ноябре будет годовщина Майдана. К ней очень активно готовится Петр Порошенко», — рассказал специалист.

Андрей Пелюховский также сообщил, почему народные депутаты от «Слуги народа» не поддержали президентский законопроект по Конституционному суду. По его мнению, многие соратники Зеленского отвернулись от своего лидера, поскольку наблюдают за обрушением его политического рейтинга.

«То, что «слуги народа» не поддержали президентский законопроект, говорит о расколе в правящей партии. Они не видят будущего в Зеленском. Если сегодня президент не перегруппируется и не остановит раскол в партии «Слуга народа», то его ждет импичмент. Об этом уже все говорят. Кроме того, Зеленский станет первым президентом Украины, которому объявят импичмент», — резюмировал эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что экономика Украины «погружается на дно» при бездействии правительства Владимира Зеленского.