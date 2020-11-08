Участник «Дома-2» Илья Яббаров избил коллегу Николая Должанского

Москва, 8 ноября. Участник ток-шоу на ТНТ «Дом-2» Илья Яббаров избил коллегу по цеху Николая Должанского, но спустя несколько часов извинился и признал, что погорячился. Об эом пишет издание «Дни24.ру».

Яббаров и Должанский стали конфликтовать еще во время проведения конкурса «Человек года». На общей кухне «Дома-2» спор между двумя участниками шоу продолжился. Николай Должанский заявил, что готов повторить все сказанное вне периметра в адрес оппонента. Тот в свою очередь попросил коллегу замолчать и пригрозил применением физической силы в противном случае. Итогом конфликта стало то, что Яббаров нанес несколько ударов по лицу Должанского. Их разняли другие участники шоу.

Позже мужчина понял свою ошибку и извинился за применение насилия. Он пришел в мужскую спальню и пояснил, что у него был плохой день, поэтому и сорвался на Должанского. Тот простил обидчика и в знак примирения обнял его.

Ранее экс-участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель ответила на слухи о расставании с бойфрендом-стриптизером и внезапно объявила о скорой свадьбе.