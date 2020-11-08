Президент Мексики не будет «преждевременно» поздравлять Байдена с победой

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в субботу, что не будет поздравлять победителя президентских выборов в США до тех пор, пока не будут завершены судебные разбирательства, стремясь, очевидно, избежать трений с Вашингтоном во время переходного периода.

Ранее кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, по версии ряда СМИ, победил на выборах президента Соединенных Штатов после того, как итоги подсчета голосов в штате Пенсильвания дали ему необходимое количество выборщиков.

Мексика же является главным торговым партнером Америки (более 600 миллиардов долларов выручки от ежегодной двусторонней торговли), а потому отношения с северным соседом, безусловно, являются самыми важными для правительства этой страны. Зная о том, насколько спорной является преждевременно объявленная «победа» Байдена, официальный Мехико решил воздержаться от поздравлений в адрес демократа.

«Что касается выборов в США, то мы будем ждать, пока все юридические вопросы не будут решены, — заявил на пресс-конференции президент Мексики Лопес Обрадор. — Я не могу кого-либо поздравить с победой: сперва надо дождаться окончания избирательного процесса».

Президент-республиканец Дональд Трамп подал множество судебных исков, чтобы оспорить результаты, но избирательные чиновники в Штатах по всей стране говорят, что не было никаких доказательств значительного мошенничества, а юридические эксперты говорят, что усилия действующего американского лидера вряд ли увенчаются успехом.

Однако мексиканский президент связал свою осторожность с его собственными обвинениями в мошенничестве на двух президентских выборах, результаты которых он оспаривал в 2006 и 2012 годы, прежде чем выиграть электоральную гонку в 2018 году.

При этом его нежелание комментировать результаты выборов в США резко контрастирует с поздравлениями, отправленными бывшему президенту Боливии Эво Моралесу в прошлом году, несмотря на заявления оппозиции о мошенничестве его команды в этой предвыборной кампании.

Мексиканские официальные лица заявили, что это решение было вызвано желанием избежать провокаций Трампа, пока он остается в Белом доме.

«Боливия не имеет 3000-километровой границы с Мексикой, — заметили в администрации президента Мексики, комментируя это явное противоречие. — И нам крайне важно иметь пару месяцев мира и добрососедских отношений».

В своем выступлении Обрадор сказал, что у него были хорошие отношения как с Трампом, так и с бывшим вице-президентом Байденом, которого, по его словам, он знал в течение десяти лет.

И это при том, что во время президентства республиканца Мехико пришлось следовать его жестким требованиям и остановить нелегальную миграцию под угрозой увеличения торговых тарифов! Вместе с тем, подстроившись под миграционный диктат Трампа, президент Мексики создал с ним непростые отношения, в которых царило некоторое взаимное «удобство» — так, например, Вашингтон старался избегать критики его экономической политики.