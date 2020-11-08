Названы причины приостановки съемок продолжения «Ведьмака»

Вашингтон, 8 ноября. Стриминговый сервис Netflix вынужденно приостановил производство второго сезона сериала «Ведьмак» из-за заражения ряда членов съемочной группы COVID-19.

Съемки продолжения нашумевшего шоу, основанного на цикле романов «Сага о ведьмаке», вышедших из-под пера польского писателя Анджея Сапковского, вновь приостановлены. Как сообщают западные СМИ, причиной этому послужило заражение коронавирусом четверых членов съемочной группы. По последним данным, тесты на коронавирус предстоит сдать всем лицам, задействованным в съемках.

Тема заморозки производства сериала «Ведьмак» возглавила новостные ленты еще весной 2020 года — актер Кристофер Хивью, исполнитель роли Нивеллена, получил положительный результат теста на коронавирус.

Работа над сериалом возобновилась в павильонах студии Arborfield Studios, расположенной к западу от Лондона, совсем недавно, однако была вновь приостановлена. Съемки шоу возобновятся лишь после того, как специалисты сочтут это безопасным.

Отметим, что сериал «Ведьмак» от Netflix, роль охотника на монстров в котором досталась актеру Генри Кавиллу, является не первой попыткой экранизировать культовую фэнтези-сагу: в 2002 году на экраны вышел одноименный польский сериал, где роль Геральта из Ривии исполнил актер Михал Жебровский.