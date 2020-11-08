Украинский блогер Шарий ответил на обвинения СБУ из-за Крыма

Киев, 8 ноября. Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий дал комментарий по поводу возбуждения против него уголовного дела Службой безопасности Украины.

Он назвал представителей структуры «упоротыми животными». Это шестое дело против блогера, отметил Шарий. СБУ подозревает журналиста в посягательстве на целостность территорий Украины и ее неприкосновенность. Поводом стало видео блогера, где изображена карта Незалежной без Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

Анатолий Шарий сообщил, что взял рисунок с портала Министерства охраны здоровья Украины. На нем указанные области действительно закрашены и выделены по-другому.