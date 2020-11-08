Объявившая бойкот «Газпрому» Польша подала заявку на закупку газа из РФ

Москва, 8 ноября. Польша, заявляющая о желании избавиться от российского газа, кажется, не смогла реализовать свои планы. Об этом пишет портал Rubaltic.ru.

Польша провалила бойкот «Газпрому», подав заявку на закупку российского газа. Варшава не раз говорила, что хочет полностью перейти на поставку газа из других стран, в том числе из США и Норвегии. Однако недавно польская газовая компания PGNiG заявила о намерении пересмотреть условия поставок газа из РФ.

Напомним, в 1996 году Россия и Польша подписали так называемый Ямальский контракт. Документ позволяет раз в три года пересматривать стоимость поставляемого топлива. Примечательно, что Польша, покупающая газ у российской государственной компании «Газпром», объявила о намерении разорвать Ямальский контракт к концу 2022 года.

Портал отмечает, что Польша стала первой страной, которая потребляет российский газ и намерена полностью от него отказаться.

«Специфика этой истории в том, что совсем недавно Варшава решительно заявляла, что идет к отказу не только от Ямальского контракта с «Газпромом», но и от энергетического сотрудничества с Россией как такового», — отмечается в материале.

Судя по всему, планы властей страны откладываются в долгий ящик, так как газ из Норвегии и СПГ из США намного дороже российского.