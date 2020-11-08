Разорвавшийся снаряд убил мужчину в Калининградской области

Калининград, 8 ноября. Житель Гвардейска, занимавшийся ремонтом крыши, погиб при взрыве снаряда времен ВОВ, пишет информационное агентство "Невские Новости".

Погибший мужчина вместе с коллегой занимался ремонтом крыши, а после спустился во двор, где обнаружил предмет, напоминающий боевой снаряд. Для того, чтобы очистить находку от грязи, работник стал бить им о поверхности, и в какой-то момент прогремел взрыв. В результате инцидента мужчина погиб на месте происшествия.

На данный момент выяснением обстоятельств смерти мужчины занимаются сотрудники Следственного комитета РФ. Предполагается, что найденный работником снаряд мог лежать в земле еще со времен Великой Отечественной войны.