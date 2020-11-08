Археологи обнаружили редкие средневековые петроглифы юрты на Алтае

Горно-Алтайск, 8 ноября. Наскальные изображения юрты, относящиеся к эпохе раннего средневековья, обнаружили на Алтае сотрудники Горно-Алтайского государственного университета.

Петроглифы нашли в Улаганском районе восточной части Алтая, рядом с Пазырыкскими курганами периода V — IV веков до н. э. Изображения показывают юрты тюркских народов, которые проживали на этой территории во времена раннего средневековья.

Памятник является уникальным, поскольку таких изображений было найдено всего несколько в Киргизии и южной Сибири. На Алтае подобные петроглифы находят впервые. Памятник датируется примерно 500 годом н. э., рассказал ТАСС старший научный сотрудник университета Никита Константинов.